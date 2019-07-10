В Узбекистане установлен памятник книге
- Узбекистан, общество
- 11:12, 10 июля 2019
- Просмотров: 565
CA-NEWS (UZ) - Торжественное мероприятие, посвященное открытию монумента криге, установленного напротив Каршинского государственного университета прошло на днях в Карши, сообщило УзА.
Установление монумента стало логическим продолжением проводимой в стране масштабной работы по привлечению молодежи к чтению книг.
На монументе указаны имена известных мыслителей, любимых народом поэтов и писателей – Алишера Навои, Абу Али ибн Сино, Захириддина Мухаммада Бабура, Абдуллы Арипова, Шарафа Рашидова, также имена известных представителей мировой литературы – Бальзака, Шекспира, Пушкина.