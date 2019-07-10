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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана произвел кадровые изменения в судебной системе и минобороны
Эмомали Рахмон
Эмомали Рахмон

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 9 июля произвел кадровые изменения в судейском корпусе и структурах министерства обороны страны, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент представил в Маджлиси милли (парламент) предложения по отзыву Шарифзода Асрора Нора от должности судьи Верховного суда страны и по отзыву Джамшедзода Джамшеда Назаршо из состава комиссии Центра по выборам и референдумам Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.

Также глава государства представил в Маджлиси милли предложения по избранию Шарифзода Асрора Нора и Джамшедзода Джамшеда Назаршо на должность судей Конституционного суда в Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Указом президента страны Раджабиён Лукмон Нуъмон освобожден от должности судьи суда района Сино города Душанбе, а Иномзода Хабибуллохона Акрамиёна освобожден от должности судьи суда района Фирдавси города Душанбе по собственному желанию.

Постановлениями правительства Таджикистана и по согласованию с президентом Таджикистана были проведены кадровые изменения в составе командования воинских частей и подразделений министерства обороны страны и представительства Республики Таджикистан в структуре Центрального аппарата Организации Договора о коллективной безопасности, за счет квалифицированных военнослужащих, обладающих хорошими навыками и умениями руководства и владеющих иностранными языками, передает пресс-служба.

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