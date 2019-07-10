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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-вице-министр образования Казахстана приговорена к штрафу в рамках дела о коррупции

CA-NEWS (KZ) -  Бывший вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева выплатит штраф в размере 2500 МРП (порядка 16,4 тыс. долларов). Также она пожизненно не сможет занимать должности в государственных органах и компаниях, в доле которых присутствует государство. Такой приговор вынес в среду, 10 июля, судья Бахытжан Есенов, сообщает издание «Vласть».

Учитывая, что Суханбердиева провела более месяца в следственном изоляторе (один день в СИЗО равен четырем МРП), окончательно сумма ее штрафа составит 15,3 тыс. долларов. Штраф должен быть оплачен в течение месяца.

Суд изменил меру пресечения Суханбердиевой на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Она освобождена из-под стражи.

Напомним, в июне заместитель министра образования Казахстана была задержана по подозрению в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и незаконной предпринимательской деятельности.

Ранее CA-News писали, что, по словам председателя Агентства по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, Эльмира Суханбердиева пошла на процессуальное соглашение.

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