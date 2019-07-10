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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Южной Кореи посетит Таджикистан с официальным визитом

CA-NEWS (TJ) -  Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён совершит официальный визит в Таджикистан с 15 по17 июля 2019 года по приглашению премьер-министра Кохира Росулзода, сообщает пресс-служба МИД.

В рамках официального визита, премьер-министра Южной Кореи примет президент Эмомали Рахмон.

Состоятся переговоры правительственных делегаций во главе с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном, а также встреча главы корейской делегации с председателем города Душанбе Рустами Эмомали.

В ходе предстоящих переговоров в Душанбе будут обсуждены вопросы двустороннего таджикско-корейского сотрудничества в различных сферах, состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. По итогам визита будет подписано несколько соглашений.

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