Премьер-министр Южной Кореи посетит Таджикистан с официальным визитом

CA-NEWS (TJ) - Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён совершит официальный визит в Таджикистан с 15 по17 июля 2019 года по приглашению премьер-министра Кохира Росулзода, сообщает пресс-служба МИД.

В рамках официального визита, премьер-министра Южной Кореи примет президент Эмомали Рахмон.

Состоятся переговоры правительственных делегаций во главе с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и премьер-министром Республики Корея Ли Нак Ёном, а также встреча главы корейской делегации с председателем города Душанбе Рустами Эмомали.

В ходе предстоящих переговоров в Душанбе будут обсуждены вопросы двустороннего таджикско-корейского сотрудничества в различных сферах, состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. По итогам визита будет подписано несколько соглашений.