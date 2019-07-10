Две гражданки Узбекистана стала участницами массовой драки в Петербурге

CA-NEWS (UZ) - Граждане Турции, Узбекистана и России устроили драку возле универмага в Петербурге, ночью, 8 июля. Часть разбежалась с приездом полиции, трое поехали к медикам с сотрясениями.

Как стало известно «Фонтанке», несколько звонков в дежурную часть полиции о массовой драке по Купчинской улице в Санкт-Петербурге поступили около часа ночи. Через несколько минут сотрудники были на месте, но застали только последствия. В отдел полиции увезли пятерых – 26-летнего россиянина родом из Дагестана, 34-летнего турка, 36- и 47-летнюю гражданок Узбекистана и 43-летнего родственника последней.

Двое из них, турок и узбек, из полиции поехали в больницу. Врачи диагностировали у пострадавших сотрясение мозга и другие травмы головы, у одного из них была еще и резаная рана на руке. Обоих отпустили в удовлетворительном состоянии. Самостоятельно в травмпункт обратился еще один участник драки, 25-летний молодой человек. У него также было сотрясение мозга, синяки на лице и руках.

С заявлениями в полицию никто не обращался. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».