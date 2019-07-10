В Туркменистане прошли политические консультации с Бахрейном

CA-NEWS (TM) - 8 июля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись политические консультации с прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом делегацией из Бахрейна. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Её возглавил заместитель министра иностранных дел Абдулла бин Ахмед бин Абдулла Аль Халифа.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов международных отношений, а также рассмотрели подписанные ранее соглашения о сотрудничестве.

На переговорах была отмечена необходимость продолжить двусторонние консультации в региональных и международных организациях.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по дальнейшей кооперации в торгово-экономических, культурно-гуманитарных, а также договорно-правовых областях.