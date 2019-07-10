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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане прошли политические консультации с Бахрейном

CA-NEWS (TM) -  8 июля в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялись политические консультации с прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом делегацией из Бахрейна. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Её возглавил заместитель министра иностранных дел Абдулла бин Ахмед бин Абдулла Аль Халифа.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов международных отношений, а также рассмотрели подписанные ранее соглашения о сотрудничестве.

На переговорах была отмечена необходимость продолжить двусторонние консультации в региональных и международных организациях.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по дальнейшей кооперации в торгово-экономических, культурно-гуманитарных, а также договорно-правовых областях.

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