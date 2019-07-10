Посол США посетил синагогу в Ташкенте: "Меня приветствовали, как единоверца"

CA-NEWS (UZ) - Посол США в Узбекистана Даниел Розенблюм посетил Ташкентскую Бухарско-Еврейскую Ортодоксальную Синагогу. Об этом глава дипломатического ведомства сообщил в ходе пресс-конференции в Ташкенте, прошедшей 9 июля в посольстве США.

"Я посетил одну из служб синагог в Ташкенте. Это синагога бухарских евреев. Меня приветствовали, как единоверца-еврея, было приятно", - поделился Розенблюм.

Даниел Розенблюм отметил атмосферу и приятные впечатления от посещения синагоги. "Я хотела бы также посетить и молельные дома других религий в Узбекистане", - отметил посол.

"Мы видим прогресс в обеспечении свободы религии в Узбекистане, но в этом направлении требуется больше движений, чтобы люди не боялись преследований по религиозным мотивам. Мы хотим видеть шаги по обеспечению прав религиозных меньшинств в процессе их официальной регистрации в стране. В этой сфере требуется прогресс...", - добавил Даниел Розенблюм.

Напомним, что Даниел Розенблюм стал послом Соединенных Штатов Америки в Узбекистане. В мае текущего года он вручил верительные грамоты главе МИД Узбекистана Абдулазизу Камилову.

Кандидатура Даниела Розенблюма была одобрена сенатом США 18 сентября 2018 года в качестве нового посла США в Узбекистане. На этом посту он сменил Памелу Спратлен, которая работала в Узбекистае с 2015 года.

С 2014 года Розенблум работал ответственным секретарем в Бюро Госдепартамента США по делам Южной и Центральной Азии.