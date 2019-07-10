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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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К 2030 году возможности учиться будет лишен каждый шестой ребенок в возрасте от 6 до 17 лет, - ЮНЕСКО

CA-NEWS (CA) -  За последние годы в мире удалось достичь заметных успехов в сфере образования. Однако миллионы детей в мире все еще лишены возможности учиться. В ЮНЕСКО опасаются, что при сохранении нынешних тенденций к 2030 году примерно 40 процентов детей во всем мире не смогут получать среднее образование, передает служба новостей ООН.

«Спустя почти пять лет после принятия государствами-членами ООН Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, прогнозы ЮНЕСКО показывают, что страны не смогут выполнить обязательства в области образования, содержащиеся в Повестке дня, если не будет достигнут существенный прогресс в предстоящем десятилетии», - говорится в докладе ЮНЕСКО, направленном на рассмотрение участников Политического форума.

«Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» – так звучит четвертая из 17 Целей устойчивого развития на период до 2030 года.

В новом докладе говорится, что к 2030 году все еще каждый шестой ребенок в возрасте от 6 до 17 лет по-прежнему будет лишен возможности учиться. Примерно 40 процентов детей во всем мире не смогут получать среднее образование, а в странах Африки к югу от Сахары таких будет около 50 процентов.

При сохранении нынешних тенденций к 2030 году показатели в области образования в странах со средним уровнем дохода останутся на прежнем уровне. Кроме того, в случае отсутствия стремительного улучшения ситуации 20 процентов молодых людей и 30 процентов взрослых во всем мире по-прежнему не будут уметь читать.

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года подчеркивается, что «никто не должен оставаться позади». Тем не менее, среди беднейших 20 процентов мирового населения только 4 процента людей заканчивают среднюю школу в самых бедных странах и 36 процентов - в самых богатых. Основная причина такой ситуации в сфере образования - дефицит финансирования и нехватка учителей .

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