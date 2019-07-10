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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Отношения Узбекистана и США находятся на наилучшем уровне , - посол Даниел Розенблюм

CA-NEWS (UZ) -  "Отношения Узбекистана и США находятся на наилучшем уровне, какая я мог видеть, начиная с 2014 года", - заявил американский посол Даниел Розенблюм.

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, "который активно участвует в выстраивании этих отношений, тоже сказал, что они находятся на наилучшем уровне", - отметил посол, добавив, что Камилов имел возможность наблюдать за развитием двусторонних отношений с 90-х годов прошлого века.

Даниел Розенблюм озвучил 5 основных задач, которые он будет решать на посту посла США в Узбекистане. Это углубление партнерства в сфере безопасности, борьбе с транснациональной преступностью и наркотрафиком; поддержка экономическим, социальным и политическим реформам; защита прав человека, налаживание прямых связей между гражданами Узбекистана и США, а также помощь американским компаниям для продвижения их услуг и выгодных инвестиций в Узбекистане.

Напомним, что Даниел Розенблюм стал послом Соединенных Штатов Америки в Узбекистане. В мае текущего года он вручил верительные грамоты главе МИД Узбекистана Абдулазизу Камилову.

Кандидатура Даниела Розенблюма была одобрена сенатом США 18 сентября 2018 года в качестве нового посла США в Узбекистане. С 2014 года Розенблюм работал ответственным секретарем в Бюро Госдепартамента США по делам Южной и Центральной Азии.

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