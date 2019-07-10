Девушка с ДЦП провела одиночный пикет перед акиматом Алматы, требуя отставки Дариги Назарбаевой

CA-NEWS (KZ) - В Алматы у здания акимата активистка Камила Шоканова 9 июля провела одиночный пикет с требованием отставки председателя сената Дариги Назарбаевой, передал Vlast.kz.

«У меня заболевание - ДЦП. В девятой по размеру стране в мире председателем сената парламента является человек, который обзывает меня уродом. Я требую отставки Дариги Назарбаевой. Демократия будет тогда, когда мы будем смотреть на ситуацию в стране открытыми глазами. Сейчас в тюрьме сидит умнейший человек, получивший инвалидность - Мухтар Джакишев. Его необходимо освободить», - сказала Шоканова.

Через десять минут из здания акимата к Шокановой вышла руководитель управления социального благосостояния Алматы Рахат Шимашаева, которая предложила пикетчице пройти в здание акимата и обсудить проблемы. Шоканова отказалась и заявила, что будет говорить только с Даригой Назарбаевой.

Некоторое время спустя к зданию акимата приехал наряд полиции. Они забрали у девушки плакат и удостоверение, после чего посадили Шоканову в машину и повезли в РУВД Бостандыкского района.

В 2013 году на заседании парламентского комитета Дарига Назарбаева сказала: «Я считаю, что время от времени детей нужно водить на экскурсию в дома ребенка, в интернаты для детей-инвалидов, чтобы они видели, что вот каков результат непродуманной половой жизни — преждевременной. И детей этих — уродов показать, инвалидов, пусть смотрят. Это работает сильнее, чем 10 часов, потраченные на разговоры и на лекции».