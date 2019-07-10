В Туркменистане в банкоматах городов Дашогуз и Мары не хватает наличности

Иллюстративное фото

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане в банкоматах городов Дашогуз и Мары ощущается острая нехватка наличности. Местные жители сталкиваются с большими трудностями при обналичивании своих денежных средств, пишет «Радио Азатлык» в своей статье.

По словам корреспондента в регионе, 8 июля в городе Мары работало всего несколько банкоматов, два из которых расположены в банке «Сенагат», а ещё один в банке «Туркменистан».

«В банке «Сенагат» работало всего два банкомата, но там деньги закончились за 2 часа. После этого все стоящие в очереди отправились к банку «Туркменистан». Там тоже была огромная очередь. В жаркую погоду в очереди стояли женщины в возрасте и молодые женщины с маленькими детьми», – сообщил корреспондент.

По его словам, в Мары деньги можно обналичить и в банкоматах государственного коммерческого банка «Дайханбанк», но они находятся внутри банка и работники учреждения пускают только по два человека, остальные вынуждены ожидать своей очереди снаружи.

Кроме того, есть ещё банкоматы в здании городской полиции, но никто не может попасть туда, чтобы обналичить деньги.

8 июля огромные очереди наблюдались и у банкоматов в северном регионе страны в Дашогузе.

По словам журналиста издания, во многих банкоматах нет наличности или они не исправны. Но когда в банкоматах появляются деньги, они быстро заканчиваются.

Многие, в том числе пожилые, для того, чтобы обналичить поступившие на карточки деньги или пенсию, вынуждены проводить в очередях по несколько дней. Из-за изнуряющей жары в 45 градусов бывают случаи, когда пожилые люди падают в обморок.

В Туркменистане с 1 января 2017 года пенсии, пособия по инвалидности, а также пособия по уходу за детьми переводятся на пластиковые карточки.

Наряду с этим, каждый месяц в период начисления пенсий и заработных плат по всей стране, в том числе столице, возникают очереди у банкоматов.

По информации Центрального банка Туркменистана, в стране зарегистрировано 15 тысяч платёжных терминалов.

Вместе с тем, система безналичной оплаты в стране не налажена.

«Люди жалуются на то, что не налажена безналичная торговля. В этих условиях возникает необходимость обналичивания денег в банкоматах», – говорит корреспондент Азатлыка.

По его словам, даже в тех немногих торговых точках, где предусмотрена безналичная оплата, предприниматели, установившие платёжные терминалы, предпочитают ими не пользоваться.

«Предприниматели на базарах не желают торговать за безналичку. Они прячут платёжные терминалы или под любым предлогом стараются их не использовать. Я поинтересовался причиной этой проблемы и предприниматели рассказывают о том, что безналичный расчёт для них создаёт трудности, так как они потом не могут снять деньги со своих счетов», – сообщил корреспондент Азатлыка.

Он также отметил, что в городе Мары даже на автозаправочных станциях платёжные терминалы не работают и водители не могут пользоваться своими банковскими картами.

На фоне очередей у банкоматов и крайне ограниченных возможностей для безналичной оплаты товаров и услуг, правительство Туркменистана заявляет о развитии банковских услуг в стране и цифровизации национальной экономики.