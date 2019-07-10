В Таджикистане к 2023 году завершат 7 проектов в транспортной сфере

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CA-NEWS (TJ) - Реализация семи проектов в сфере транспортных коммуникаций завершится в Таджикистане в течение четырех ближайших лет, передает информагентство «Avesta».

Как сообщили в министерстве транспорта страны, эти проекты предусматривают строительство и реабилитацию автомобильных дорог и мостов, противолавинных галерей.

Также проектами предусмотрено закупка оборудования и техники для содержания дорог, усиление потенциала по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на автодорогах.

По данным источника, реализация части проектов завершится до конца текущего года, а реализация последнего проекта ожидается в 2023 году. Большая часть проектов предусматривает строительство и реабилитацию автомобильных дорог и мостов.

В ведомстве также сообщили, что в настоящее время в стране в сфере транспорта осуществляются 14 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 7,5 млрд сомони (795,3 млн долларов по официальному курсу НБТ).

В Минтрансе отмечают, что в период независимости в стране за счет государственных инвестиционных проектов построены и реконструированы более 2,1 тыс. километров автомобильных дорог, имеющих международное и республиканское значение, и более 1 тыс. км внутренних автомобильных дорог за счет других источников финансирования.

Только в 2018 году в республике были завершены строительство и реконструкция почти 200 км внутренних и международных дорог и 45 мостов.