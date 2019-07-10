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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии умер основатель самого крупного в стране промоушн-агентства Джонни Китагава

CA-NEWS (CA) -  Основатель и президент одного из крупнейших и известных японских промоушн-агентств Johnny & Associates скончался в возрасте 87 лет, передает NHK.

Джонни Китагава умер во вторник в результате сердечного приступа в одной токийской больнице.

Китагава родился в Лос-Анджелесе в 1931 году и провел свое детство, перемещаясь между Японией и США.

Он основал свое агентство в 1962 году. Китагава также был известен в качестве музыкального продюсера и театрального режиссера. Ему принадлежал рекорд, занесенный в Книгу Гиннеса, за то, что он лично спродюсировал самое большое число синглов, занявших первые места, и самое большое количество концертов.

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