В Японии умер основатель самого крупного в стране промоушн-агентства Джонни Китагава

CA-NEWS (CA) - Основатель и президент одного из крупнейших и известных японских промоушн-агентств Johnny & Associates скончался в возрасте 87 лет, передает NHK.



Джонни Китагава умер во вторник в результате сердечного приступа в одной токийской больнице.

Китагава родился в Лос-Анджелесе в 1931 году и провел свое детство, перемещаясь между Японией и США.

Он основал свое агентство в 1962 году. Китагава также был известен в качестве музыкального продюсера и театрального режиссера. Ему принадлежал рекорд, занесенный в Книгу Гиннеса, за то, что он лично спродюсировал самое большое число синглов, занявших первые места, и самое большое количество концертов.