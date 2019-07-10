Министр иностранных дел Казахстана провел встречи со своими европейскими коллегами

CA-NEWS (KZ) - На полях неформального совещания министров иностранных дел ОБСЕ глава внешнеполитического ведомства Казахстана Бейбут Атамкулов провел серию встреч со своими европейскими коллегами. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.

Министр провел переговоры с представителями Албании, Андорры, Венгрии, Испании, Люксембурга, Нидерландов, России, Румынии, Хорватии и других стран.

Стороны рассмотрели реализацию двусторонних договоренностей.

Также, по дипломатической традиции, они произвели «сверку часов» по актуальным вопросам международной повестки.

С албанским коллегой министром Жентом Чакай (Gent Cakaj), как с будущим председателем в ОБСЕ, Б. Атамкулов обсудил казахстанские инициативы в организации.

Министра иностранных дел Хорватии Марию Пейчинович-Бурич (Marija Pejčinović Burić) глава МИД РК поздравил с избранием на пост генсекретаря Совета Европы. Обе страны наметели планы взаимодействия в многостороннем и двустороннем форматах.

С главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым Атамкулов обменялся мнениями по вопросам международной повестки, а также обсудил предстоящие мероприятия по двусторонней линии.

Главу министерства иностранных дел Нидерландов Стефа Блока (Stef Blok) министр проинформировал о планирующимся визите в эту страну премьер-министра Казахстана.

Б. Атамкулов поздравил министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля (Josep Borrell) с выдвижением на должность вице-президента Еврокомиссии – верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. С ним были обсуждены инвестиционные возможности и перспективные проекты.