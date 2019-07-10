JICA предоставит Таджикистану 90 машин скорой помощи на сумму более $7 млн

CA-NEWS (TJ) - Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и глава представительства Японского Агентства по международному сотрудничеству (JICA) в Таджикистане Хидеки Танабе 9 июля подписали Грантовое соглашение на реализацию «Проекта по предоставлению машин скорой помощи Республике Таджикистан».

Аравительство Японии выделило 771 000 000 японских иен (около $7,1 млн.) через JICA для реализации указанного проекта.

В рамках проекта планируется предоставить около 90 машин скорой помощи, оснащёнными необходимым оборудованием для спасения жизни, таким как дефибриллятор, монитор для пациентов, набор для реанимации.

Машины скорой помощи будут предоставляться больницам по всей стране: центральным районным больницам, областным больницам, Национальному медицинскому центру, городской больнице скорой медицинской помощи города Душанбе, Научно-исследовательскому институту акушерства, гинекологии и перинатологии.

В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более $349,6 млн., из которых 11 проектов являются действующими.