В Монголии построят завод по сбору автомобилей

CA-NEWS (MNG) - 8 июля международная проектная группа, работающая над реализацией проекта строительства нового города при аэропорте в долине Хушиг вблизи Улаанбаатара, подписала в китайском городе Ханчжоу меморандум о сотрудничестве в проекте строительства завода по сбору легковых автомобилей в Монголии, передает Montsame.



Данный документ предусматривает финансирование и строительство завода, учреждение компании «АГТ Ауто», введение в эксплуатацию первой части завода в текущем году и выпуска первой серии джипов среднего размера в количестве 100 ш. в сотрудничестве с группой «Юлон» и китайской госкомпанией «Донгфень» к апрелю 2020 года.

По состоянию на конец 2018 года Монголия импортировала более 64 тыс.автомобилей, что на 50% больше, чем в 2014 году.

Из них 92 процента составляют автомобили из Японии, большинство из которых – старые или поддержанные. Из года в год это обстоятельство негативно влияет на снижение уровня загрязнения воздуха, здоровье и безопасность населения как в столице, так и в других населенных пунктах.