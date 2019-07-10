РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии построят завод по сбору автомобилей

CA-NEWS (MNG) -  8 июля международная проектная группа, работающая над реализацией проекта строительства нового города при аэропорте в долине Хушиг вблизи Улаанбаатара, подписала в китайском городе Ханчжоу меморандум о сотрудничестве в проекте строительства завода по сбору легковых автомобилей в Монголии, передает Montsame.

Данный документ предусматривает финансирование и строительство завода, учреждение компании «АГТ Ауто», введение в эксплуатацию первой части завода в текущем году и выпуска первой серии джипов среднего размера в количестве 100 ш. в сотрудничестве с группой «Юлон» и китайской госкомпанией «Донгфень» к апрелю 2020 года.

По состоянию на конец 2018 года Монголия импортировала более 64 тыс.автомобилей, что на 50% больше, чем в 2014 году.

Из них 92 процента составляют автомобили из Японии, большинство из которых – старые или поддержанные. Из года в год это обстоятельство негативно влияет на снижение уровня загрязнения воздуха, здоровье и безопасность населения как в столице, так и в других населенных пунктах.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане ограничили скорости поездов из-за аномальной жары
  • Принцессу Саудовской Аравии будут судить по обвинению в насилии над сантехником во Франции
  • Как живут в Монголии: плюсы, минусы и стоит ли иммигрировать
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×