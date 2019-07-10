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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан подписал соглашения о сотрудничестве в сельском хозяйстве с американскими компаниями

CA-NEWS (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял участие в подписании документов по взаимодействию в области сельского хозяйства с американскими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.

Подписантами соглашений о реализации проектов в области орошения земель выступили министр сельского хозяйства РК С. Омаров и генеральный директор Valmont Industries Cтив Каневски.

Проект нацелен на создание сети ферм по трансферту передовых технологий в области орошения, рационального использования водных ресурсов, кормопроизводства, обучения и тренинга фермеров и подготовки квалифицированных кадров.

Демонстрационные площадки, где будут представлены современные ирригационные установки, планируется создать в Акмолинской и Туркестанской областях.

В свою очередь, целью соглашения, подписанного между Valmont Industries, Global Beef (США) и Kusto Group (РК), является создание совместного предприятия по строительству в Казахстане завода по производству современных ирригационных установок мощностью не менее 1000 систем в год, объемом инвестиций в 50 млн долларов.

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