В Душанбе соберутся главы консульских служб стран Содружества

- Таджикистан, политика
- 16:09, 10 июля 2019
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CA-NEWS (TJ) - 18–19 июля в Душанбе состоится заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств – участников Содружества Независимых Государств, сообщает исполком СНГ.
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