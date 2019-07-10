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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе соберутся главы консульских служб стран Содружества

CA-NEWS (TJ) -  18–19 июля в Душанбе состоится заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств – участников Содружества Независимых Государств, сообщает исполком СНГ.

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