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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте девушка простила похитителя, пытавшегося взять ее в жены

CA-NEWS (KZ) -  В Шымкенте похищенная в жены девушка простила похитителя за лишение свободы и доведение до попытки самоубийства. Уголовное дело, рассматриваемое в Аль-Фарабийском районном суде, разрешилось в порядке медиации, передает «Otyrar».

Ранее похитителю было предъявлено обвинение по факту неоднократного лишения свободы с целью заключения брака, что побудило потерпевшую совершить попытку свести счеты с жизнью.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевшей, обещал возместить ей моральный и материальный ущерб.

В свою очередь, потерпевшая подтвердила, что простила подсудимого, не имеет к нему претензий и попросила прекратить дело в порядке медиации.

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