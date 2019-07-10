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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистанцы, проживающие в Германии, проводят церемонии бракосочетания в посольстве РУз

CA-NEWS (UZ) -  Посольство Узбекистана в Германии все чаще становится местом проведения особого в жизни каждого человека события – здесь проводятся церемонии бракосочетания узбекистанцев, временно проживающих или обучающихся в Европе. Об этом сообщает ИА "Жахон".

Консульский отдел посольства наделен всеми правами в сфере гражданских отношений, и, следовательно, имеет право регистрировать браки граждан Узбекистана. регистрация брака здесь проводится без бюрократических проволочек, отмечает агентство.

Так, недавно свои отношения в соответствии с Семейным кодексом Республики Узбекистан в посольстве официально оформили проживающие в Германии молодожены - гражданин Узбекистана Шухрат Ходжаев и гражданка Украины Анастасия Бабенко. При этом Анастасия, несмотря на возможность регистрации брака в украинском посольстве, предпочла осуществить эту процедуру именно в Посольстве Узбекистана, поскольку, по ее собственным словам, почувствовала здесь особое теплое и дружелюбное отношение.

Другая пара, граждане Узбекистана, студенты, обучающиеся в чешском и эстонском вузах, - Шахло Алиханова и Акмалиддин Алимов, также решили зарегистрировать свой брак в посольстве.

«Находясь на учебе в Чехии, я состою на консульском учете в Посольстве Узбекистана в Берлине. Практически все возникающие консульские вопросы здесь решают оперативно. Не раз я слышала и о возможности бракосочетания в дипмиссии, а теперь, решила воспользоваться этой возможностью. И, надо сказать, я была приятно удивлена тем, насколько благоприятные условия созданы здесь», - отметила Шахло.

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