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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Госсекретарь США поздравил Монголию с праздником Наадам

CA-NEWS (MNG) -  Государственный секретарь США Майкл Помпео поздравил жителей Монголии с праздником Наадам. Его заявление было опубликовано на сайте правительства.

«От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю жителей Монголии с открытием ежегодного фестиваля в честь праздника Наадам 11 июля.

Сотрудничество США и Монголии строится на взаимном соблюдении прав человека, приверженности демократическим ценностям и верховенству законов. Позади 32 года дипломатического сотрудничества, и в будущем мы надеемся на развитие и укрепление этих связей как третьи соседи (прим. ред. – в Монголии политика третьего соседа относится к выстраиванию отношений со всеми странами, кроме России и Китая) и партнеры по Индо-Тихоокеанской области.

По случаю празднования, я желаю всем жителям Монголии чудесно провести Наадам», – сказано в его заявлении.

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