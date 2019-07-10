Госсекретарь США поздравил Монголию с праздником Наадам

CA-NEWS (MNG) - Государственный секретарь США Майкл Помпео поздравил жителей Монголии с праздником Наадам. Его заявление было опубликовано на сайте правительства.

«От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю жителей Монголии с открытием ежегодного фестиваля в честь праздника Наадам 11 июля.

Сотрудничество США и Монголии строится на взаимном соблюдении прав человека, приверженности демократическим ценностям и верховенству законов. Позади 32 года дипломатического сотрудничества, и в будущем мы надеемся на развитие и укрепление этих связей как третьи соседи (прим. ред. – в Монголии политика третьего соседа относится к выстраиванию отношений со всеми странами, кроме России и Китая) и партнеры по Индо-Тихоокеанской области.

По случаю празднования, я желаю всем жителям Монголии чудесно провести Наадам», – сказано в его заявлении.