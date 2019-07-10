Промышленность в Казахстане в 2019 году выросла на $30,7 млрд

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане по итогам 5 месяцев промышленность выросла на 2% ($30,7 млрд), в результате роста горнодобывающего сектора на 0,7% ($17,7 млрд) и обрабатывающей промышленности на 3,6% ($11,2 млрд). Об этом сообщает пресс-служба Министерства индустрии РК.

Как сообщил вице-министр индустрии Аманияз Ержанов, с 2015 года в стране реализуется вторая пятилетка индустриализации. Этот год является завершающим. В прошлом году в рамках карты индустриализации введено 102 проекта на сумму $3,4 млрд с созданием более 13 тыс. постоянных рабочих мест.

По его данным, в текущем году Казахстан сохранил положительную динамику. Рост обеспечили отрасли: легкая промышленность (+23%), машиностроение (+16%), нефтепереработка (+9,4%), цветная металлургия (+7,8%) и химическая промышленность (+0,8%).

Объем экспорта обработанной продукции за 4 месяца 2019 года составил 5 млрд. долларов.

Вице-министр отметил, что в этом году планируется ввести более 120 проектов карты индустриализации на сумму 2,8 млрд долларов с созданием 20 тыс. постоянных рабочих мест.

До конца года Министерство индустрии РК утвердит программу индустриализации на 2020-2025 годы.

Основные подходы заложены в концепции индустриально-инновационного развития, которая была тверждена в декабре прошлого года постановлением правительства.

Целью программы является стимулирование международной конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.

«Основные новшества программы будут заключаться в следующем: мы отойдем от отраслевых приоритетов в пользу поддержки эффективных производителей во всех отраслях обрабатывающей промышленности. В целях усиления контроля и рациональности использования бюджетных ресурсов поддержка предприятий будет предоставляться в обмен на встречные обязательства бизнеса по достижению конкретных показателей (модернизация, рост экспорта и др.). Будут усовершенствованы действующие и выработаны новые инструменты, направленные на модернизацию и технологическое развитие предприятий», – отметил Аманияз Ержанов.

Вице-министр добавил, что сейчас проект программы разработан и находится на согласования и в ближайшее время будет размещен на интернет-портале открытых НПА и сайте министерства для публичного обсуждения.