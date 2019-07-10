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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Внешэкономбанк РФ даст Узбекистану кредит в €174 млн на закупку продукции в России

CA-NEWS (UZ) -  Внешэкономбанк (ВЭБ) РФ в рамках поддержки поставок в Узбекистан российской высокотехнологичной продукции в ближайшие три года предоставит Ташкенту кредиты на общую сумму €174 млн, говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в РБК.

Среди возможных проектов, которые могут быть профинансированы за счет выделенных средств, есть, в частности, поставка поездов для ташкентского метрополитена. Кредитный договор о финансировании проекта поставки 5 поездов, а также сопутствующих материально-технических средств, Узнацбанк и ВЭБ.РФ подписали в конце мая 2019 года в рамках визита в Узбекистан главы правительства России Дмитрия Медведева.

«Рассчитываем, что за пилотной сделкой по поставке метровагонов последуют и другие интересные проекты по экспорту российских технологий для города Ташкента», — пояснил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

По его словам, в первую очередь, речь идет о реализации проектов в сфере электроэнергетики и инфраструктуры городской среды. «Уже успешно начались выборки по двум проектам в сфере электроэнергетики. Еще большее количество проектов сейчас находится в проработке», — добавил Шувалов.

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