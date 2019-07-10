Ангела Меркель перенесла 3-й за месяц приступ дрожи на публике (видео)

CA-NEWS (CA) - Ангела Меркель испытала третий приступ дрожи на публике за несколько недель. Это произошло в среду, 10 июля, во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине, передает Euronews.

Первый приступ перед камерами произошел 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время исполнения национальных гимнов Меркель начало сильно трясти.

Дрожь Меркель снова попала в поле зрения журналистов 27 июня на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. По словам представителей кабмина, ничего страшного со здоровьем канцлера не происходит.