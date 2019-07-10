Рост производства сельскохозпродукции будет сдерживать рост цен в течение десятилетия - ФАО

CA-NEWS (UZ) - Согласно прогнозам, мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию вырастет на 15 процентов в течение ближайшего десятилетия, тогда как рост сельскохозяйственного производства будет расти немного быстрее. В результате этого цены на основные сельскохозяйственные товары с учетом инфляции останутся на уровне или ниже текущих значений, говорится в ежегодном докладе Организации экономического сотрудничества и развития и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

В докладе утверждается, что повышение урожайности и интенсификация производства, обусловленные технологическими инновациями, приведут к росту производства, даже если площадь возделываемых земель останется неизменной. В то же время ожидается, что прямые выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве в течение ближайшего десятилетия будут расти примерно на 0,5 процента ежегодно, ниже уровня 0,7 процента за последние 10 лет и ниже прогнозируемых темпов роста производства, что указывает на снижение интенсивности выбросов углерода.

Потребление зерновых в пищу, согласно прогнозам, в мире вырастет примерно на 150 млн. тонн в течение прогнозируемого периода, то есть на 13 процентов - при этом на долю риса и пшеницы придется основная часть этого роста. Наиболее значимым фактором прогнозируемого роста потребления основных продуктов питания является рост населения, который, как ожидается, будет наиболее быстрым в странах Африки к югу от Сахары и в Южной Азии.

«К сожалению, в наиболее нуждающихся регионах ожидается медленный рост доходов и, следовательно, незначительное улучшение качества питания, - предупредил заместитель Генерального директора ФАО по экономическому и социальному развитию Максимо Тореро. - Полученные результаты указывают на общее снижение недоедания; тем не менее, при текущих темпах улучшения мы не сможем достичь цели «Нулевого голода» к 2030 году».

В докладе указывается, что потребление сахара и растительного масла, согласно прогнозам, вырастет, отражая текущую тенденцию к производству готовых и переработанных продуктов питания, особенно во многих странах с низким и средним уровнем дохода и быстрой урбанизацией. В то же время обеспокоенность по поводу здоровья и благополучия, вероятно, подтолкнет многочисленные страны с более высоким уровнем дохода к снижению потребления красного мяса и переходу от растительных к сливочному маслу.

Кроме этого, прогнозируется, что спрос на кормовые культуры будет опережать рост животноводческого сектора в странах, где сектор животноводства переходит от традиционных к коммерческим системам производства. В то же время ожидается, что использование сельскохозяйственных товаров в качестве сырья для производства биотоплива будет расти главным образом в развивающихся странах.

Темпы роста товарооборота сельскохозяйственными и рыбными продуктами в течение ближайшего десятилетия должны снизиться примерно на 1,3 процента, в последнее десятилетие они составляли в среднем 3,3 процента, поскольку ожидается, что рост мирового спроса на импорт замедлится. Что касается экспорта, то, согласно прогнозам, Латинская Америка и Европа увеличат свои продажи на зарубежных рынках.