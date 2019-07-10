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  10 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан просит у Ирана копию страницы из редкого Корана для музея
Посол Узбекистана Баходир Абдуллаев в министерстве культуры Ирана
Посол Узбекистана Баходир Абдуллаев в министерстве культуры Ирана

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан попросил Иран предоставить стране для показа в музее копию страницы из Корана Байсункур, редкой рукописи Священного Корана, хранящегося в Национальном музее Ирана.

Об этом заявил посол Узбекистана Баходир Абдуллаев на встрече с заместителем министра культуры по художественным вопросам Сейедом Мойтаба Хоссейни в Тегеране, сообщили в Министерстве культуры Ирана.

Каллиграфия для этого издания Корана была заказана Байсункуром Мирзой (1399-1433), внуком правителя Амира Тимура (1336-1405).

Посол сказал, что он хочет, чтобы иранские каллиграфа создали страницу из копии Корана для будущего показа в Музее исламской цивилизации, который планируют создать в Узбекистане.

Хоссейни ответил, что его отдел будет вести переговоры с должностными лицами Организации по культурному наследию, туризму и ремеслам для создания копии страницы из Корана.

Согласно исследованию, опубликованному Колумбийским университетом в Нью-Йорке, Коран был впервые замечен в наше время путешественником Джеймсом Билли Фрейзером в Кучане во время путешествия по Хорасану.

Некоторые страницы Корана находятся в иранских и зарубежных коллекциях. Другие страницы хранятся в библиотеке Астан Кодс в Мешхеде и в Национальном музее Ирана.

Существует точка зрения, что знаменитый Коран Байсонкура (завершен в 1433 г.), от которого сохранилось лишь несколько листов, был переписан им самим.

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