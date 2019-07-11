Верховный суд Узбекистана отказал в реабилитации Самандару Куканову, который отсидел в каримовской тюрьме более 23 лет

Самандар Куканов и Ислам Каримов. Фото 1993 года

CA-NEWS (UZ) - 10 июля судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Узбекистана не удовлетворила иск о реабилитации Самандара Куканова – единственного политзаключенного, который отбыл самый долгий срок в истории независимого Узбекистана.

Судебная коллегия Верховного суда Узбекистана, пересмотрев уголовное дело Самандара Куканова, оставила без изменений приговор предыдущей инстанции. передает centralasian.

"С уходом Каримова режим не изменился. Вместо того, чтобы оправдать меня, они оставили в силе старый приговор, а потом еще заявили: «Если ты недоволен, то подавай жалобу в порядке надзора». До сегодняшнего дня я подал шесть жалоб в порядке надзора и кассации. Последняя жалоба была седьмой по счету. Я никогда не был преступником, уголовное дело против меня было сфабриковано каримовским правительством. Я сказал об этом судебной коллегии Верховного суда. Члены судебной коллегии выслушали мои слова, но оставили в силе первый приговор. Я не могу понять, что за игру они затеяли", – говорит Самандар Куканов.

В постановлении судебной коллегии Верховного суда говорится, что «иск Куканова не был удовлетворен по причине того, что все эпизоды уголовного дела нашли свое подтверждение, а также были подкреплены вещественными доказательствами и показаниями свидетелей».

Однако Самандар Куканов говорит, что не намерен сдаваться и продолжит борьбу за свою реабилитацию.

Бывший депутат Верховного совета УзССР и крупный нефтяник Самандар Куканов был арестован 2 июля 1993 года. Суд признал его виновным в антиконституционной деятельности и растрате госимущества. Соратники и семья Куканова утверждали, что он был заключен в тюрьму по личному приказу первого президента страны Ислама Каримова.

Его приговорили к 20 годам лишения свободы. Срок продлевали дважды. Самандар Куканов вышел на свободу 24 ноября 2016 года.