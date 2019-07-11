В Москве прошли переговоры премьер-министров Узбекистана и России

CA-NEWS (UZ) - Динамика встреч руководителей России и Узбекистана отражает курс на более плотное экономическое сотрудничество и политическое взаимодействие двух стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на переговорах с главой Кабинета министров Узбекистана Абдуллой Ариповым, сообщает ТАСС.

"Мы с вами стали часто встречаться и это хорошо. Это отражает динамику отношений между Россией и Узбекистаном, это отражает курс на более плотное экономическое сотрудничество, политическое взаимодействие", - сказал Медведев.

Премьер-министр Узбекистана поделился своими впечатлениями после посещения Московской области.

"То, что сегодня мы увидели, что сделано в Московской области с применением современных информационных технологий, система управления всеми процессами такого большого региона, как Московская область, конечно же, впечатляет", - сказал Арипов, заметив, что является по образованию специалистом этого направления.

"А наше сотрудничество на сегодняшний день открыло новую страницу, получило новый импульс, благодаря открытым доверительным отношениям наших глав государств", - сказал премьер Узбекистана.

В переговорах Медведева и Арипова с российской стороны участвовали глава Минкомсвязи Константин Носков, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, глава госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и директор департамента международного сотрудничества правительства РФ Эльмир Тагиров.

Премьер-министра Узбекистана сопровождали министр экономики и промышленности Ботир Ходжаев, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков, посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, первый замминистра энергетики Журабек Мирзамахмудов.