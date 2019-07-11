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  11 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана пытался продать в рабство 16-летнюю школьницу в Москве

CA-NEWS (UZ) -  В Москве задержан уроженец Узбекистана при попытке продать 16-летнюю девушку в рабство за $8 тысяч. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК РФ по городу Юлию Иванову.

"По данным следствия, вечером 9 июля 2019 года подозреваемый, находясь в кафе, расположенном на востоке Москвы, из корыстных побуждений осуществил продажу несовершеннолетней 2003 года рождения за 500 тысяч рублей. Сделка по продаже человека проходила в рамках оперативных мероприятий", – сказала Иванова.

Следствие установило, что мужчина познакомился с девочкой в социальной сети и привез ее в столицу для сделки из другого региона.

Отмечается, что злоумышленник для организации сделки выбрал один из столичных ресторанов. В заведении сотрудник передал подозреваемому 500 тысяч рублей (около $8 тыс), из которых большая часть была поддельная.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми".

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