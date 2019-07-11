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  11 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Казахстана посетит Таджикистан с официальным визитом

CA-NEWS (TJ) -  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетит Таджикистан с официальным визитом 11-12 июля, сообщает пресс-служба МИД РТ.

10 июля в Душанбе состоялась встреча заместителей глав МИД Таджикистана и Казахстана Зохира Саидзода и Марата Сыздыкова.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки официального визита премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина в Республику Таджикистан, который состоится 11-12 июля 2019 года.

Также стороны рассмотрели состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран в областях, представляющих взаимный интерес.

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