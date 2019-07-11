Премьер-министр Казахстана посетит Таджикистан с официальным визитом
- Таджикистан, политика
- 9:38, 11 июля 2019
- Просмотров: 651 English
CA-NEWS (TJ) - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетит Таджикистан с официальным визитом 11-12 июля, сообщает пресс-служба МИД РТ.
10 июля в Душанбе состоялась встреча заместителей глав МИД Таджикистана и Казахстана Зохира Саидзода и Марата Сыздыкова.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки официального визита премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина в Республику Таджикистан, который состоится 11-12 июля 2019 года.
Также стороны рассмотрели состояние и перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран в областях, представляющих взаимный интерес.