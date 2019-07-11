РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Самарканде строительного магната обвиняют в присвоении около $6 млн

CA-NEWS (UZ) -  Cтроительный магнат Олим Ражабов, более известный в народе как Умарбай, был ранее задержан. В настоящее время начался суд над предпринимателем, сообщает upl.

В ходе суда стало известно, что Умарбай обвиняется по статье 168 (Мошенничество) уголовного кодекса страны. Застройщик вместе со своими сообщниками обманул 188 человек на 45 млрд сумов ($5,3 млн). Кроме того, Умарбай присвоил 726 тысяч долларов США.

Суд по делу предпринимателя продолжается. Стоит отметить, что Олим Ражабов является руководителем одной из самых популярных строительных компаний "Умар". Компания строила дома в Самарканде и других городах страны.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Принцессу Саудовской Аравии будут судить по обвинению в насилии над сантехником во Франции
  • Франция вернет Узбекистану деньги Гульнары Каримовой
  • Как Европейский Союз поддерживает устойчивое водоснабжение в Центральной Азии? (инфографика)
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×