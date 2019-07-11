В Самарканде строительного магната обвиняют в присвоении около $6 млн

CA-NEWS (UZ) - Cтроительный магнат Олим Ражабов, более известный в народе как Умарбай, был ранее задержан. В настоящее время начался суд над предпринимателем, сообщает upl.



В ходе суда стало известно, что Умарбай обвиняется по статье 168 (Мошенничество) уголовного кодекса страны. Застройщик вместе со своими сообщниками обманул 188 человек на 45 млрд сумов ($5,3 млн). Кроме того, Умарбай присвоил 726 тысяч долларов США.

Суд по делу предпринимателя продолжается. Стоит отметить, что Олим Ражабов является руководителем одной из самых популярных строительных компаний "Умар". Компания строила дома в Самарканде и других городах страны.



