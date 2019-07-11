Монгольские политики возложили венки к памятнику полководца Д.Сухбаатара и воздали дань уважения статуе Чингисхана

CA-NEWS (MNG) - Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял участие в церемонии возложения венков к статуе Д. Сухэ-Батора и отдал дань уважения статуе Чингисхана по случаю 2228-й годовщины государственности, 813-й годовщины Великой Монгольской империи, 108-й годовщины восстановления независимости, 98-й годовщины народной революции, 30-й годовщины демократической революции и традиционного монгольского праздника Наадам , сообщает пресс-служба президента.

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На церемонии присутствовали президент Баттулга, председатель парламента (Великого Государственного Хурала) Г. Занданшатар, премьер-министр У. Хурэлсух, члены Кабинета министров и парламента, главы иностранных дипломатических миссий, представители международных организаций и монгольские граждане.