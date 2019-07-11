Жителей Таджикистана предупреждают об аномальной жаре

CA-NEWS (TJ) - Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан со ссылкой на данные Агентства по гидрометеорологии страны сообщает, что в республике сохранится жаркая, сухая погода.

По прогнозам, до конца недели температура в Таджикистане будет от 38°С до 41°С.

Из-за повышения температурного фона в высокогорных зонах сохраняется высокая степень таяния снегов, ледников и увеличения объёмов воды в реках Пяндж и Вахш, особенно в их верховьях, что в свою очередь может способствовать возможным селевым паводкам, оползням и камнепадам.

В связи с этим, Комитет просит жителей и гостей горных районов быть максимально осторожными во время езды в горных районах.

Граждан просят соблюдать правила безопасности во время купания и отдыха возле водоёмов и рек, особое внимание уделить детям, не оставлять их без присмотра.



