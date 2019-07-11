В Жамбылской области зарезан и сожжен полицейский

Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) - В Шуском районе Жамбылской области был обнаружен обгоревший труп инспектора местной полицейской службы Кордайского РОП Багдата Мамилеева с ножевым ранением в области сердца. На раскрытие убийства стража порядка брошены все силы, сообщает Экспресс-К.

О том, что на окраине села Жайсан (примерно в 15 километрах от города Шу) лежит труп, сообщила неизвестная женщина по телефону. Приехавших по вызову сотрудников следственно-оперативной группы ждало ужасное открытие: это было обгоревшее тело их коллеги – инспектора группы организационно-аналитической работы МПС Кордайского РОП Багдата Мамилеева. Об этом свидетельствовали его документы: удостоверение личности и служебное удостоверение, лежащие в пакете вместе с сотовым телефоном и зарядным устройством, небольшой суммой денег, джинсами, двумя футболками, майкой и сменой белья.

На личность полицейского указывала и особая примета – след травмы, полученной в результате ДТП три года назад. Пакет лежал в десяти метрах от тела и не оставлял сомнений в том, что ни кража, ни разбой не могли быть причиной преступления, иначе бы преступник забрал телефон и деньги.