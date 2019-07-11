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  11 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане ожидается повышение температуры до +44 градусов

CA-NEWS (TM) -  В ближайшие дни в Туркменистане ожидается сильная жара. 12-13 июля температура поднимется выше +40 градусов почти по всей стране, за исключением побережья Каспийского моря. В городе Туркменбаши столбик термометра в ближайшие две недели будет колебаться от +38 до +25. В столице в самые жарки дни температура поднимется до +44 градусов и в самые прохладные не опустится ниже +34. В Мары и Туркменабате температура будет держаться не ниже +40 градусов, сообщает Хроники Туркменистана.

В целом за последние сто лет в Туркменистане наблюдается значительное повышение среднегодовой температуры. Например, если в начале XX века в Ашхабаде среднегодовая температура была равна +15 градусам, то в последние годы она поднялась до +17…+18 градусов.

Гидрометеорологическая служба Узбекистана предупредила граждан своей страны о надвигающемся жарком воздухе из Туркменистана с 11 по 18 июля, что вызовет повышение температуры до +43…+45 градусов.

В связи с этим возможны селевые паводки, которые могут образоваться в результате таяния ледников в Таджикистане и Кыргызстане.

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