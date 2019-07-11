В Узбекистане температура воздуха достигнет +45 градусов

CA-NEWS (UZ) - По прогнозу "Узгидромета", по республике ожидается очень жаркая погода до +45 градусов.



Как сообщили синоптики, с 11 по 18 июля по республике ожидается очень жаркая погода с температурой воздуха на 5-7 градусов выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до 40-42 градусов, по югу и пустынной зоне – до 43-45 градусов.

11-18 июля в связи с повышенным температурным фоном по предгорным и горным районам республики возможно прохождение ледниковых селевых паводков с территории Таджикистана и Кыргызстана.