Гражданок Кыргызстана и Узбекистана выявили в притоне Алматы

Иллюстративное фото

CA-NEWS (KG) - В Алматы полиция выявила притон с иностранками. Пристанищем для занятия проституцией послужила неприметная гостиница, расположенная в частном секторе Алатауского района, сообщает 11 июля департамент полиции (ДП) Алматы.

«Около 11 часов ночи «на рабочем месте» находились 19 девушек легкого поведения, 2 из которых – граждане Узбекистана и еще 2 – из Кыргызстана», - говорится в сообщении ДП.

«Хозяйничала» в притоне 47-летняя гр.Н., жительница Алматинской области. Будучи на позиции администратора, она организовала притон с девушками легкого поведения для занятия ими проституцией. Действия подозреваемой квалифицированы следствием по чт.309 ч.1 УК РК. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении гр.Н. на период досудебного расследования», - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Вместе с тем, в оперподразделении отметили, что по поручению Акима города Алматы с 1-го июля в целях профилактики, противодействия и борьбы с проституцией, а также с целью выявления лиц сдающих квартиры в наем, по проспекту Сейфуллина и на территории привокзальной площади железнодорожной станции «Алматы-1» проводится оперативно-профилактическое мероприятие.

«Всего за 9 дней задержано 609 граждан, 433 из них – лица, предлагавшие интимные услуги за денежное вознаграждение, 41 наемных водителей, оказывающие содействие девушкам легкого поведения. К административной ответственности привлечено 250 человек, 88 из них лица, занимающиеся проституцией. Кроме того, в этот период раскрыто два преступления, связанных с вовлечением в занятие проституцией, а также прекращена деятельность крупного притона», - резюмировал подполковник Искаков.