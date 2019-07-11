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  13 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Кызылординской области мужчина скончался при задержании полицейскими

CA-NEWS (KZ) -  В Кызылординской области Казахстана 43-летний мужчина погиб в момент задержания полицейскими. Родные погибшего считают, что это было убийство, однако представители Департамента полиции области эту версию опровергают, передает Zakon.kz.

10 июля 2019 года в социальных сетях появилось видео, где женщина рассказывает об убийстве полицейскими Кызылординской области местного жителя.

Там же размещено обращение к представителям СМИ от имени убитой горем племянницы.

«Сегодня ночью четверо сотрудников полиции города Кызылорды насмерть забили моего дядю Ажимбаева Бауыржана Шакимулы, 1976 года рождения, при задержании. Я считаю, что это просто вопиющий случай, о котором должна знать вся страна! Я прошу Вас взять это дело под свой личный контроль, и чтобы никто из совершивших это преступление не остался безнаказанным. Меня зовут Абсаматова Ажар. Ещё раз прошу вас, мать потеряла третьего ребенка, и единственного сына. Я прошу вас осветить это дело. Эти люди должны получить должное наказание!!!!» – написала женщина.

В пресс-службе Департамента полиции Кызылординской области утверждают, что 10 июля патруль задержал 43-летнего жителя г. Кызылорды, так как он в состоянии алкогольного опьянения был за рулем автомобиля.

При сопровождении задержанного в служебную машину он потерял сознание. До приезда вызванной полицейскими скорой помощи мужчина скончался.

«Данное происшествие зарегистрировано на портативный видеорегистратор сотрудников полиции. При наружном осмотре трупа по заключению судебно-медицинского эксперта фактов насилия не обнаружено. По факту смерти указанного гражданина Управлением собственной безопасности Департамента полиции Кызылординской области проводится досудебное расследование. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, обстоятельства происшествия выясняются», – сообщили в пресс-службе ДП области.

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