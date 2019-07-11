Таджикистан экспортировал стройматериалы на сумму $33,9 млн

CA-NEWS (TJ) - Строительные материалы на общую сумму свыше 1,2 млрд. сомони ($132,2 млн.) произведено в Таджикистане по итогам первого полугодия текущего года, сообщает Авеста со сслылкой на министерство промышленности и новых технологий Таджикистана.

Этот показатель превышает показатель производства стройматериалов за аналогичный период 2018 года на 168,8 млн. сомони.

За отчетный период в республике произведено 1,9 млн. тонн цемента, 386,7 тыс. штук шифера, 51,3 млн. штук кирпичей и других видов строительных материалов.

За первые шесть месяцев текущего года Таджикистан экспортировал за рубеж 745 тыс. тонн цемента, в том числе 433 тыс. тонн цемента экспортировано в Узбекистан, 280 тыс. тонн в Афганистан и 31,8 тыс. тонн экспортировано в Кыргызстан. Общая сумма экспорта цемента составила $33,7 млн.

Объем экспорта строительных материалов по итогам первого полугодия составил $33,9 млн., а импорта – $20,8 млн., сообщает министерство промышленности и новых технологий.