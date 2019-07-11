Премьер-министр Абдулла Арипов посетил павильон Узбекистана на ВДНХ

CA-NEWS (UZ) - Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов посетили на ВДНХ павильон №66, в котором идут реставрационные работы. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.



«Узбекистан очень внимательно относится к тому, что открывается этот павильон. Это потрясающий павильон. Он передаёт дух и атмосферу Узбекистана. Премьер-министр впервые был здесь и высказывал слова искреннего восхищения. Для нас это тоже огромный шаг вперёд, потому что мы плотно сотрудничаем с Узбекистаном по поводу разных образовательно-культурных событий. И наши культурные связи постоянно нарастают. Открытие павильона станет огромным подарком, потому что узбекская сторона очень щепетильно относится к его музейной концепции», – рассказала российский вице-премьер.

Планируется, что павильон будет передан Узбекистану в октябре 2019 года.

30 мая 2019 года правительствами России и Узбекистана подписано соглашение о создании в павильоне №66 на территории ВДНХ экспозиционного центра «Выставочно-культурный центр Республики Узбекистан», в соответствии с которым павильон и исторически связанная с ним часть земельного участка предоставляется узбекской стороне в аренду на 49 лет.

Павильон №66 был построен в 1951–1954 годах в стиле сталинского ампира с мотивами узбекского национального зодчества. Здание возвели на месте разобранного к тому моменту довоенного павильона Узбекской ССР, построенного в 1939 году. В 1966 году тематика павильона была изменена – он получил название «Культура», став площадкой для выставок и концертов. В постсоветские годы павильон длительное время использовался как торговое пространство. В 2010 году была проведена его реконструкция, после чего здание было передано в аренду государственному музейно-выставочному центру «РОСИЗО», который открыл в павильоне пространство для мероприятий в сфере культуры.

Источник: Правительство РФ