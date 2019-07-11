МВД Казахстана объяснило правила езды на электрическом самокате

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CA-NEWS (KZ) - Пресс-секретарь Комитета административной полиции МВД Казахстана Ирина Лукьянина-Костерева рассказала о правилах езды на электрическом самокате, передает «Казинформ».

«В соответствии с Законом «О дорожном движении»: велосипед – транспортное средство, имеющее два колеса или более (кроме кресел-колясок для инвалидов) и приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем. Мопед – двух- или трехколесное транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим пятидесяти кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более пятидесяти километров в час. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики, скутеры и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками (в том числе электросамокаты)», - написала Ирина Лукьянина-Костерева в Facebook.

Но кто они, те, кто управляют этими транспортными средствами?

«Из ПДД: водитель – лицо, управляющее транспортным средством, погонщик, ведущий по дороге скот, стадо, вьючных, упряжных или верховых животных. Соответственно, лица, управляющие указанным транспортом, являются водителями, которые должны знать и соблюдать ПДД. При этом право управления мопедами и приравненными к ним транспортными средствами предоставляется лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста», – процитировала Правила дорожного движения спикер.

Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, в том числе приравниваемых к ним электросамокатов, по её словам, установлены в разделе 24 Правил дорожного движения.

Как отметила И. Лукьянина-Костерева, в соответствии с данным разделом, велосипеды, мопеды, электросамокаты двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. В случае их отсутствия – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд.

Велосипедистам, кроме того, в этом случае разрешается также двигаться по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, но только тогда, когда это не будет создавать опасность для движения пешеходов.

При этом, она подчеркнула, что ездить по пешеходному переходу водителям мопедов (электросамокатов) и велосипедов запрещается.

Также указанным участникам запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров; перевозить груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

«Вместе с тем, лица, использующие сигвеи, гироскутеры, моноколеса и другие аналогичные средства, согласно действующему законодательству, являются пешеходами. В соответствии с законодательством указанные средства передвижения не являются транспортными средствами. В связи с чем при передвижении на сигвеях, гироскутерах и т.д. пешеходы обязаны знать и соблюдать требования, относящиеся к этой категории участников дорожного движения, то есть должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам», – объяснила представитель Комитета.

Согласно части 1 статьи 615 Кодекса РК об административных правонарушениях (далее - КОАП) невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения законов влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей.

Если же нарушение правил дорожного движения участниками движения привело к причинению потерпевшему вреда здоровью, не имеющему признаков уголовно наказуемого деяния, либо причинению материального ущерба – штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (ст.615 ч.2 КОАП РК), как отметила И. Лукьянина-Костерева.

Напомним, 9 июля в Алматы произошел конфликт между водителем автобуса и «самокатчиком». Мужчины не смогли поделить дорогу, в результате пользователь электрического самоката напал на водителя общественного транспорта. После этого, пытаясь скрыться, «самокатчик» попал под колеса проезжающей мимо машины.