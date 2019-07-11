Семья Гульнары Каримовой не предъявляла жалоб касательно ее пребывания в колонии, - Минюст

CA-NEWS (UZ) - Как сообщалось ранее, Министерство юстиции Узбекистана изучило доводы, опубликованные в Интернете, касательно не предоставления должной медицинской помощи и оказания давления на Гульнару Каримову. Как известно, старшая дочь покойного президента страны с марта текущего года находится в женской колонии в Зангиатинском районе, под Ташкентом.

Минюст сообщает, что Гульнаре Каримовой предоставлено право длительного свидания, "в частности с 7 по 10 июля 2019 года осужденная находилась на трехдневном – длительном свидании с членами ее семьи".

"Для длительного свидания им, как и другим осужденным, пользующимся правом на длительное свидание, предоставлено соответствующее отдельное жилое помещение, используемое исключительно для этих целей. Случаев прерывания данного свидания, а также ограничений в провозе привезенных членами семьи посылок и бандероли не было", - отмечается в официальном сообщении Минюста.

"Наряду с этим, при встрече, члены семьи Гульнары Каримовой на не предоставление должной медицинской помощи и оказание давления на неё во время ее пребывания в колонии, личных жалоб и претензий не высказали", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее адвокат Каримовой Грегуар Манжа, которые приезжал к своей подзащитной не раз на своей странице в соцсетях сообщал о том, что Гульнаре не предоставляют свободный доступ к врачам. Адвокат также жаловался на здоровье Каримовой. Об этом сообщала и дочь Гульнары Иман на своей странице в Инстаграм.