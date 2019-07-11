В Таджикистане грядет повышение тарифов на электроэнергию

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана приняло постановление о повышении тарифов на электроэнергию, которое вступает в силу 1 сентября текущего года, передает Avesta.



Согласно данному постановлению тарифы на электроэнергию с 1 сентября повышаются для всех категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании.

Так, 1 киловатт электроэнергии для населения будет стоить 22,66 дирамов (с учетом НДС) вместо нынешних 19,37 дирамов. 22,66 дирамов за киловатт будут платить также потребители бюджетной сферы, комунальщики и спортивные комплексы.

Потребители электроэнергии промышленного и не промышленного сектора будут платить 55,14 дирамов за киловатт, для водопроводных насосов и насосных станций машинного орошения, ремонтно-производственных баз Агентства по мелиорации и ирригации при правительстве РТ тариф составляет 7,87 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 22,66 дирамов (с 1 октября по 31 марта), для мелиоративных вертикальных скважин, мелиоративных насосных станций – 7,87 дирамов.

Тарифы за использование электроэнергии в электрокотлах и электрооборудовании с целью обеспечения горячей водой и отопления зданий составят 136,62 дирамов за киловатт (для не бюджетной сферы) и 40,37 дирамов (для бюджетных организаций и учреждений), для насосов по подаче питьевой воды (за исключением индивидуальных насосов) и канализации 10,76 дирамов.

Таджикский металлургический комбинат будет платить с 1 сентября за каждый киловатт электроэнергии по 9,68 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 55,14 дирамов (с 1 октября по 31 марта).

Напомним, нынешний тариф на электроэнергию в Таджикистане действует с 1 ноября 2018 года.