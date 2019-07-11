В Туркменистане состоялось заседание комиссии по правам человека

CA-NEWS (TM) - В Институте государства, права и демократии состоялось заседание Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан Сегодня».

На повестку дня вынесены итоги деятельности данной структуры за первое полугодие текущего года, проекты национальных планов действий по противодействию торговле людьми на 2019-2021 годы и по раннему развитию ребёнка на 2019-2024 годы.

Также на заседании представили отчёт правительственной делегации страны о 108-й сессии Международной организации труда.

Выступающие отметили работу аккредитованных в Ашхабаде представительств агентств ООН, постпредств Туркменистана при штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Вене и Женеве, а также сообщили о реализации совместных целевых проектов в различных сферах.

В качестве примеров они привели избрание 7 мая Туркменистана членом исполнительного совета Всемирной продовольственной программы на 2020-2022 гг., комиссии ООН по народонаселению и развитию на 2020-2024 гг. и комиссии ООН по наркотическим средствам на 2020-2023 гг.

На заседании были обсуждены программы по правам человека, ребёнка, а также план по обеспечению гендерного равенства в государстве.

В ходе обсуждения проекта по противодействию торговле людьми в Туркменистане отмечалось, что страна имеет позитивный опыт сотрудничества с Международной организацией по миграции (МОМ).

Одной из тем заседания стал план по раннему развитию ребёнка на 2019-2024 годы.

Были подчеркнуты успехи партнёрства с ЮНИСЕФ, выполнение программ по подготовке ребёнка к школе и по развитию системы правосудия по делам несовершеннолетних.

Как утверждают участники конференции, выполнение задач, предусмотренных данными документами, создает широкие возможностей и условия для обеспечения защиты прав граждан на труд, повышения уровня занятости населения и развития производительных сил страны.