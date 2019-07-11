Около 4 тыс. детей из Арыси отправят в летние лагеря

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CA-NEWS (KZ) - Этим летом планируется отправить в летние лагеря 4010 детей из Арыси, сообщает «Otyrar» со ссылкой на начальника Арысского городского отдела образования Абдихана Мусаева.

С 27 июня по 9 июля отдыхать в другие регионы отправились 1395 детей.

В частности, в Павлодарскую область – 300, Акмолинскую область – 145, Жамбылскую область — 223, Алматинскую – 150, Западно-Казахстанскую – 47, Восточно-Казахстанскую область – 150, город Нур-Султан – 200, республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдәурен» – 150.

В город Алматы отправлены на отдых дети 30 военнослужащих, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Помимо 13 областей, городов республиканского значения, двух вузов и двух республиканских центров, арысских детей на отдых приглашает и Кыргызстан.

До завершения восстановительных работ в Арыси отдых детей продлен на 1 месяц.

10-18 июля планируется отправить отдыхать ещё 1572 школьников.

Летний отдых для 462 детей организовал район Туркестанской области.

Оставшиеся 1214 детей будут отправлен в лагеря с 18 июля по 1 августа.