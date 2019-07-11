РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
"Я не могу бросить работу и приехать в Таджикистан для перерегистрации сим-карты" - мигрант

CA-NEWS (TJ) -  До завершения срока перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца осталось полтора месяца, но многие таджикские трудовые мигранты обеспокоены тем, что лишатся своих сим-карт из-за отсутствия возможности выехать в Таджикистан.

В соответствии с постановлением правительства, сим-карты теперь регистрируются только по паспортам нового образца. Те граждане, которые имеют на руках паспорта образца 1996 года и которые до 1 августа не поменяют их на пластиковые паспорта, больше не смогут воспользоваться своими телефонами - их сим-карты будут заблокированы.

Мигранты говорят, что на протяжении многих лет они используют одну сим-карту. Но проблема в том, что в России невозможно получить ID-карты, передает centralasian.

30-летний житель Душанбе Джовидон Назаров находится на заработках в Тамбовской области. «Я работаю на стройке и работодатель не разрешит оставить все и выехать в Таджикистан. И денег таких у меня нет. Осенью я планирую вернуться домой, но получается, что моя сим-карта будет уже заблокирована», - сетует он.

По словам мигрантов, они хотят сохранить свои номера мобильных телефонов, которые знают все родственники и знакомые и которые они указали во многих документах в качестве контактного телефона.

Эксперты утверждают, что власти, прежде чем принимать подобные решения, должны учитывать тех своих граждан, которые находятся за пределами страны. Компетентные органы пока не комментируют ситуацию.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Франция вернет Узбекистану деньги Гульнары Каримовой
  • Как Европейский Союз поддерживает устойчивое водоснабжение в Центральной Азии? (инфографика)
  • Принцессу Саудовской Аравии будут судить по обвинению в насилии над сантехником во Франции
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×