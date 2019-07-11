"Я не могу бросить работу и приехать в Таджикистан для перерегистрации сим-карты" - мигрант

CA-NEWS (TJ) - До завершения срока перерегистрации сим-карт на паспорта нового образца осталось полтора месяца, но многие таджикские трудовые мигранты обеспокоены тем, что лишатся своих сим-карт из-за отсутствия возможности выехать в Таджикистан.

В соответствии с постановлением правительства, сим-карты теперь регистрируются только по паспортам нового образца. Те граждане, которые имеют на руках паспорта образца 1996 года и которые до 1 августа не поменяют их на пластиковые паспорта, больше не смогут воспользоваться своими телефонами - их сим-карты будут заблокированы.

Мигранты говорят, что на протяжении многих лет они используют одну сим-карту. Но проблема в том, что в России невозможно получить ID-карты, передает centralasian.

30-летний житель Душанбе Джовидон Назаров находится на заработках в Тамбовской области. «Я работаю на стройке и работодатель не разрешит оставить все и выехать в Таджикистан. И денег таких у меня нет. Осенью я планирую вернуться домой, но получается, что моя сим-карта будет уже заблокирована», - сетует он.

По словам мигрантов, они хотят сохранить свои номера мобильных телефонов, которые знают все родственники и знакомые и которые они указали во многих документах в качестве контактного телефона.

Эксперты утверждают, что власти, прежде чем принимать подобные решения, должны учитывать тех своих граждан, которые находятся за пределами страны. Компетентные органы пока не комментируют ситуацию.