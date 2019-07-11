В Улан-Баторе открылся культурный центр шаманизма

CA-NEWS (MNG) - В преддверии празднования 2228-летия образования Монгольской государственности, 813-летия образования Великой монгольской империи и 98-летия Народной революции и монгольского национального праздника Надом, являющегося всенародным праздником и нацеленного на проявление уважения национальной традиционной культуре и его пропаганде на весь мир, в Улан-Баторе открылся Культурный центр шаманизма, передает Mongolnow.



Создатель центра — шаман Т.Ангар. Ранее он организовывал выставку атрибутов монгольского шаманизма в одном из столичных музеев

“Шаманы помогают каждому страдающему и проводят ритуалы для того, чтобы пробудить в человеке чувство сострадания к другим, но никак не для того, чтобы сделать на этом деньги или построить “бизнес” на чужом горе… Наш Культурный центр шаманизма размещён в здании из четырёх комнат. Двери нашего центра всегда открыты для исследователей шаманизма, молодёжи и студентов, граждан, интересующихся шаманизмом, иностранных гостей”, — сказал Т.Ангар.

Культурный центр шаманизма нацелен на изменение не особо положительного мнения народа и всего человечества в отношении монгольского шаманизма. Необходимо показать шаманизм во всех проявлениях исконно существовавшего верования и поклонения природе, умения взаимодействовать человека с природой, передававшегося на протяжении многих веков.