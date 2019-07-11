В Токио представлены факелы для эстафеты Олимпийского огня

CA-NEWS (CA) - В здании Токийского столичного управления выставлены факелы, которые будут использованы для эстафеты Олимпийского огня в преддверии Олимпиады и Паралимпиады 2020 года в Токио, передает NHK.



Экспозиция открылась в среду, 10 июля.

Длина факелов составляет 71 сантиметр, а вес - 1,2 килограмма. В верхней части факел разделен на пять трубок, и если смотреть на него сверху, он напоминает цветок сакуры.

Посетителям разрешается взять факелы в руки, и многие фотографировались с ними.

От 1.200 до 1.300 человек будут принимать участие в токийском отрезке эстафеты, который начнется 10 июля и завершится 24 июля 2020 года - в день проведения церемонии открытия Олимпиады.