В Узбекистане подал документы в вуз 78-летний абитуриент

CA-NEWS (UZ) - 78-летний житель махалли "Улугбек" Ангорского района Сурхандарьинской области Маматқул Бердиалиев подал документы на поступление в Термезский филиал Ташкентского государственного аграрного университета.

Пенсионер в качестве первого направления выбрал «Плодоводство и виноградарство», второго — «Овощеводство, садоводство и картофелеводство» и третьего — «Организация и ведение тепличного хозяйства», сообщает УзА.

Абитуриент Маматкул Бердалиев планирует после получения высшего образования на протяжении многих лет служить нашему народу и содействовать продовольственной безопасности.

Напомним, что в начале июля документы на поступление в три вуза Узбекистана подал 72-летний житель Ферганы.

По данным Министерства высшего и среднего специального образования, в этом году все больше число граждан старше 50 лет регистрируется в качестве поступающих в высшие учебные заведения страны. Причина этого заключается в том, что с этого года не ограничен возрастной предел.