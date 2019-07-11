В казармах минобороны Туркменистана военнослужащим не позволяют пользоваться душем, - СМИ

CA-NEWS (TM) - В казарме министерства обороны Туркменистана, расположенной в самом центре Ашхабада, военнослужащим не позволяют пользоваться душем, пишет «Радио Азатлык» в своей статье, ссылаясь на источник в столице.

«В столице в блоке Министерства обороны находится здание казармы, расположенное в самом центре города. Здание барака в окружении института обороны, Академии обороны и Министерства обороны. Это не где-то в провинции. Это происходит прямо в центре блока обороны. Капитан Ш. запер душевые для солдат на 3-м этаже казармы, где 5 спален на 24 солдата каждая, с 120 резидентскими солдатами», – сообщил источник Азатлыка в Ашхабаде.

По словам источника, солдаты были лишены доступа к душевым комнатам месяц назад и в связи с этим вынуждены искать альтернативные пути для поддержания личной гигиены, но за это подвергаются наказанию.

«Месяц назад капитан запер душ, утверждая, что солдаты не могут содержать душевые в чистоте. Некоторые солдаты жалуются на неприятный человеческий запах, так как негде принимать душ. Некоторые мальчики пытаются помыться в туалетах. Тот же самый капитан кричит на них, он замечает, что солдаты моются в туалетах. Никто не может восстать», – говорит он.

Он также отмечает, что в городе жарко, многие жители принимают душ по два раза в день.

По словам источника, капитан Ш. и другие военные чиновники казармы, участвующие или закрывающие глаза на произвол, остаются безнаказанными.

Азатлык утверждает, что в настоящее время оно пытается уточнить мотивы и другие обстоятельства происходящего в казармах Министерства обороны.

Это не первый случай произвола офицеров в отношении военнослужащих в Туркменистане, в том числе в столице.

В конце июня бывший служащий воинской части №1001, носящей имя Маликгулы Бердымухамедова, рассказал об отсутствии гигиены, взяточничестве и вымогательстве в воинском подразделении.

По словам собеседников, отслуживших в вооруженных силах страны, в других частях, в том числе в областях, положение солдат значительно хуже.

Ранее неоднократно сообщалось о случаях насилия над военнослужащими в туркменской армии.

В одном из писем, полученных Азатлыком от радиослушателей из Туркменистана, сообщалось о случаях насилия в отношении солдат как способе вымогательства.

«Сначала расскажу про такое явление, как ГУБА. Солдат отправляют на ГУБУ и с утра до вечера без передышки мучают, заставляя ходить вприсядку, не позволяют вставать. Если не делаешь то, что тебе скажут, твою голову насильно засовывают в унитаз. У нас был подполковник М.А, за малую провинность отправлял на губу, форма не поглажена – ГУБА, ходишь не по уставу – ГУБА, волосы и борода немного отросли – ГУБА, не знаешь, когда день рождения президента – ГУБА. А офицеры этим очень удобно для себя пользуются, пугая отправить тебя на губу, забирают у солдата минимум 200 манатов», – говорится в письме радиослушателя, поступившего в рубрику «Дорогой Аркадаг».

В течение нескольких месяцев власти страны осуществили усиленные меры по привлечению граждан страны к выполнению воинской повинности.

Выпускников средних образовательных школ, достигших 18-летнего возраста, в спешном порядке забрали на военную службу, зачастую аттестаты о среднем образовании молодых людей получают их родители.

Кроме того, сообщалось о случаях, когда студентов зарубежных вузов, приехавших на каникулы в Туркменистан, забрали в армию из международного аэропорта Ашхабада.

Среди проблем туркменской армии отмечают низкую военную подготовку, произвол и насилие в отношении солдат, проблемы продовольственного обеспечения, а также эксплуатацию в качестве бесплатной рабочей силы, в том числе, привлечение солдат к сельхоз работам и сбору хлопка.